Первый святой миллениал: Папа Римский Лев XIV канонизирует 15-летнего подростка

Изображение 15-летнего Карло Акутиса, скончавшегося в 2006 году от лейкемии, во время церемонии его беатификации / © Associated Press

Итальянский подросток британского происхождения, прозванный «Божьим инфлюэнсером» за его усилия по распространению католической веры в Интернете, станет первым святым-миллениалом в воскресенье на канонизации, которую посетят тысячи паломников.

Об этом сообщает Daily Mail.

Компьютерный гений Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, будет причислен к лику святых Папой Львом XIV во время торжественной церемонии на площади Святого Петра в Ватикане.

Тело подростка, одетого в джинсы и кроссовки Nike, лежит в стеклянной гробнице в Ассизе, которую каждый год посещают сотни тысяч человек.

© Associated Press

Его канонизацию, первоначально запланированной на апрель, но отложенной из-за смерти Папы Франциска, верующие будут наблюдать на гигантских экранах.

Акутис, рожденный в Лондоне в 1991 году в семье итальянки и наполовину англичанина, наполовину итальянца, обладал пылкой верой, хотя его родители не были особенно благочестивы.

Он вырос в северном городе Милане, где ежедневно посещал мессу и имел репутацию человека, который хорошо относился к детям, которых травили, и бездомным, принося последним еду и спальные мешки.

В Милане он занимался вебсайтом своего прихода, а позже — вебсайтом академии, который базируется в Ватикане.

Акутис, почитатель компьютерных игр, самостоятельно научился основам программирования и использовал его для документирования чудес и других элементов католической веры в Интернете.

Его мать сказала, что ее сын имел «особые отношения» с Богом с раннего возраста, хотя ее семья не была религиозной. В возрасте семи лет Акутис написал: «Мой жизненный план всегда быть рядом с Иисусом».

Это было обязательство, которое он носил с собой всю свою жизнь, пока его не прервал рак крови в 2006 году. Диагноз лейкемии, который был поставлен Карло в октябре 2006 года, стал ужасным шоком.

Несмотря на диагноз, Карло успокоил родителей: «Я рад умереть, потому что прожил свою жизнь, не тратя ни минуты на то, что не угодило бы Богу».

Карло Акутис скончался 12 октября 2006 года.

Ватикан признал Акутиса таким, что сам совершил два чуда после своей смерти — необходимый шаг на пути к святости. Первым было исцеление бразильского ребенка, страдавшего редким пороком развития поджелудочной железы, вторым — выздоровление студента из Коста-Рики, получившего серьезные травмы в результате несчастного случая. В обоих случаях родственники молились о помощи подростку, которого Папа Франциск беатифицировал в 2020 году.

Фото Beato Carlo Acutis

Последним желанием лондонского подростка было похоронить в Ассизе, доме его покровителя 13-го века, святого Франциска, посвятившего свою жизнь заботе о бедных.

Канонизация является результатом длительного и тщательного процесса, включающего в себя расследование Ватикана и специалистов, которые оценивают, произошли ли обязательные чудеса.

