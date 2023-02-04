Первый танк Leopard 2 отправился в Украину самолетом из Канады: фото

Министр обороны Канады опубликовала фото с отправкой боевой машины для ВСУ.

В субботу, 4 февраля, из канадского города Галифакс вылетел грузовой самолет, который доставит в Украину первый танк Leopard 2. В целом Канада пообещала отправить для ВСУ четыре таких боевых машин.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, опубликовав соответствующие фото.

"Канада поддерживает Украину, и мы продолжим снабжать ВСУ техникой, необходимой для победы", — заявила Ананд.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2A4, инструкторов, запасные части и боеприпасы. В то же время глава Минобороны Канады оставила открытой возможность отправки большего количества Leopard 2 в будущем.

Напомним, ВСУ могут получить из промышленных складов Германии до 160 основных боевых танков Leopard 1. Немецкие производители готовы отремонтировать значительную часть имеющихся у них боевых машин.

Читайте также: