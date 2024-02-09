Первый турок, достигший космоса, вернулся на Землю: фото

Бывший пилот истребителя и капитан турецких авиалиний стал первым человеком из своей страны, совершившим полет в космос.

В пятницу, 9 февраля, астронавты из Турции, Италии и Швеции вернулись на Землю, завершив частную 18-дневную миссию на Международной космической станции.

Об этом сообщает АВС News.

Троицу сопровождал астронавт NASA в отставке Майкл Лопес-Алегрия, который сейчас работает в Axiom Space – хьюстонской компании, организовавшей этот чартерный рейс. Экипаж вернулся в капсуле SpaceX, которая успешно совершила посадку на парашюте в Атлантику у побережья Флориды.

Турция отметила успешный старт ракеты, на борту которой находился полковник Альпер Гезерави, с мыса Канаверал в прошлом месяце. Бывший пилот истребителя и капитан турецких авиалиний стал первым человеком из своей страны, совершившим полет в космос.

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Вместе с ним космическое путешествие совершили полковник ВВС Италии Вальтер Вилладей, ранее летавший на борту космического корабля Virgin Galactic, и швед Маркус Вандт, бывший пилот-истребитель, избранный Европейским космическим агентством резервным астронавтом в 2022 году.

Турция, Италия и Швеция финансировали миссию, заплатив около 55 миллионов долларов каждая. Это была третья частная миссия Axiom на космическую станцию, четвертая планируется позже в этом году.

Первоначально планировалось, что миссия продлится две недели, но возвращение на Землю было отложено на несколько дней из-за погодных условий.

Экипаж провел 30 экспериментов на борту МКС, специально для того, чтобы лучше понять влияние микрогравитации на организм человека. Также астронавты общались со школьниками и официальными лицами своих стран.

Что известно об Axiom Space

Axiom Space была основана в 2016 году Майклом Суффредини, бывшим руководителем программы NASA ISS, и предпринимателем Камом Гаффарианом. Помимо организации частных миссий на МКС компания разрабатывает костюмы для будущих лунных миссий NASA.

Axiom Space также планирует построить первую коммерческую космическую станцию, которая будет изначально прикреплена к МКС.

Напомним, недавно первая украинка, ныне проживающая в Соединенных Штатах Америки, совершила коммерческий полет в космос.

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