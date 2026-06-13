Первый удар Эль-Ниньо: в одной из стран Южного полушария вместо зимы началось лето

Жара в Перу / © Associated Press

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С мая по июнь начинается зима в Лиме, Перу, расположенная в Южном полушарии, где проживает более 10 млн человек. Но в этом году вместо ожидаемого похолодания в регионе снова началось лето.

Об этом пишет Washington post.

В Пайте, Перу, севернее Лимы, температура воды поднялась на 7 градусов по Цельсию выше среднего.

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Это связано с тем, что за последние два месяца по глубинам Тихого океана прошла волна рекордно высокой температуры, и теперь она достигает берегов страны. Эта волна связана с развивающимся Эль-Ниньо, которое, согласно последним моделям, может стать сильнейшим за всю историю наблюдений.

Прогнозы моделей, недавно опубликованные Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), снова указывают на более интенсивное явление Эль-Ниньо в этом году, в то же время, средний сценарий показывает повышение температуры в центральной экваториальной части Тихого океана на 3,5 градуса Цельсия до ноября. Это побьет рекорды, установленные в 2015 и 1877 годах, и повлияет на глобальный климат вплоть до 2027 года.

На международном уровне случай Перу — еще одно упоминание о глобальном влиянии изменений климата. Сильные явления Эль-Ниньо могут взаимодействовать с продолжительной тенденцией потепления, вызванной антропогенными выбросами парниковых газов, делая экстремальные события более вероятными и более тяжелыми вследствие последствий.

В каких регионах будет чрезвычайная жара

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в этом году следует ожидать повышения температуры выше нормы почти во всех частях земного шара. Самые сильные признаки жары прогнозируются на юге и западе Северной Америки, Центральной Америке, Карибском бассейне, Европе, Северной Африке и большей части Азии.

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В северных частях Азии и Южном полушарии также ожидаются более теплые условия, чем обычно. При этом самое сильное потепление, вероятно, произойдет в северной части Южной Америки, тогда как в Южной Африке прогнозируются повсеместные температуры выше нормы. Тропические регионы по всему миру также, по прогнозам, будут более жаркими, чем обычно.

Эль-Ниньо 2026 года

Эль-Ниньо — Южное колебание существует уже тысячи лет. Однако наблюдения указывают на то, что в этом году наблюдается одно из сильнейших Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. По словам климатологов, с конца апреля по середину мая температура поверхности моря в центрально-восточной экваториальной части Тихого океана повысилась на невероятные 6°C.

Эксперты отмечают, что сила этого климатического явления имеет огромное значение — независимо от того, классифицируется ли оно как слабое, умеренное, сильное или очень сильное. Простыми словами, даже умеренное Эль-Ниньо повышает вероятность некоторых экстремальных погодных и климатических явлений.

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