Первый удар в новом году: неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ
В ночь на 1 января в России заявили об атаке беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод – на территории предприятия наблюдается пожар.
По сообщениям мониторинговых каналов, в ночь на 1 января неизвестные беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарский край. В районе объекта зафиксировано возгорание, над территорией предприятия поднимается дым.
Официальные власти РФ пока не обнародовали детальную информацию о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки. Данные о пострадавших уточняются.
Это может быть первая атака на объекты топливно-энергетической инфраструктуры России с начала нового года. Информация основана на сообщениях мониторинговых каналов и требует официального подтверждения.
Напомним, что ранее масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировались в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.