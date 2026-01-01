Первый удар в новом году: неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ

Атака на Ильский НПЗ

По сообщениям мониторинговых каналов, в ночь на 1 января неизвестные беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарский край. В районе объекта зафиксировано возгорание, над территорией предприятия поднимается дым.

Официальные власти РФ пока не обнародовали детальную информацию о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки. Данные о пострадавших уточняются.

Это может быть первая атака на объекты топливно-энергетической инфраструктуры России с начала нового года. Информация основана на сообщениях мониторинговых каналов и требует официального подтверждения.

