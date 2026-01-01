ТСН в социальных сетях

66
1 мин

Первый удар в новом году: неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ

В ночь на 1 января в России заявили об атаке беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод – на территории предприятия наблюдается пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Ильский НПЗ

По сообщениям мониторинговых каналов, в ночь на 1 января неизвестные беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарский край. В районе объекта зафиксировано возгорание, над территорией предприятия поднимается дым.

Официальные власти РФ пока не обнародовали детальную информацию о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки. Данные о пострадавших уточняются.

Это может быть первая атака на объекты топливно-энергетической инфраструктуры России с начала нового года. Информация основана на сообщениях мониторинговых каналов и требует официального подтверждения.

Напомним, что ранее масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировались в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.

66
