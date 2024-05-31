Первый в истории: шокирующие детали дела американского преступника Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп обвинился в подделке документов с целью скрыть деньги, выплаченные за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 года. Присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Bild пишет о том, какие последствия это решение имеет для Трампа и его нынешней президентской кампании.

Усадят ли Трампа в тюрьму?

Пока точно нет. Окончательный приговор будет вынесен 11 июля. Теоретически возможно тюремное заключение на срок до четырех лет. Другие опции – штраф, общественные работы или домашний арест. Впрочем, эксперты считают, что более вероятный вариант — условное наказание.

Сколько будет продолжаться процесс?

По меньшей мере, до 11 июля Трамп будет находиться на свободе. Более того, адвокаты Трампа уже заявили, что подадут апелляцию на решение суда. Это значит, что процесс затянется еще на три месяца. Будет ли вынесено окончательное решение до даты выборов в США, пока неясно.

Может ли Трамп стать президентом?

Да, потому что Конституция США изначально предусматривает только три требования к кандидатам. Они должны быть гражданами США по рождению, быть не моложе 35 лет и прожить в США не менее 14 лет. Кроме того, эксперты уже обсуждают, может Трамп помиловать себя как президент. Одни американские конституционные юристы считают, что самопомилование прямо не исключено формулировкой второй статьи Конституции, другие с этим не согласны.

Что будет с Трампом, если он попадет в тюрьму?

Как пишет The New York Times, даже в тюрьме с Трампом, скорее всего, будут находиться его охранники. Как бывший глава Белого дома, он имеет на это пожизненное право. При этом в случае назначения тюремного срока Трамп, вероятнее всего, будет отбывать его в одиночестве.

Напомним, суд присяжных Мангеттена признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, выдвинутым против него в уголовном процессе по "черной бухгалтерии" в Нью-Йорке.

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