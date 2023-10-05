Первый в мире конкурс красоты без макияжа: кто победил (фото)

Конкурсанткам было запрещено пользоваться даже блеском для губ.

В Великобритании прошел первый в мире конкурс красоты без макияжа.

Об этом сообщает Daily Mail.

Мисс Лондон-2023 стала 26-летняя Наташа Бересфорд.

Одетая в белое кружевное платье медсестра-стоматолог на прошлой неделе опередила 18 других женщин в борьбе за заветный титул и в этом году выйдет на борьбу за корону Мисс Англия.

Вместо того, чтобы увлекаться яркими тенями для век, контурными скулами или эффектными помадами, судьи сосредоточились "на занятиях и обучении конкурсантов", а также на их "естественной красоте" и "этических ценностях".

Первый в мире конкурс красоты без макияжа / Фото: @GEMxFoto/SWNS

Бересфорд из Шеффилда переехала в Лондон два года назад, чтобы работать в Королевской лондонской стоматологической больнице в отделении проекта "Зубная фея", которое лечит маленьких детей под общим наркозом от боли.

В прошлом году она уехала в Уганду, чтобы стать волонтером в благотворительной организации Dentaid, которая оказывает стоматологическую помощь бездомным, жертвам жестокого обращения, беженцам и другим нуждающимся общинам.

На тот момент она оказала помощь более 1300 пациентам.

Наташа Бересфорд / Фото: Lauren Cremer, FabUK/SWNS

В настоящее время Бересфорд работает в частной практике и в дополнение к своей волонтерской работе планирует заниматься рентгеном зубов и обучением гигиене полости рта.

"Я считаю свою работу очень полезной: многие годы я работала в Национальной системе здравоохранения, в стоматологических клиниках частной и неотложной помощи", — сказала она.

Второе место в конкурсе заняла студентка инженерного факультета, 23-летняя Афрозе Амин.

Афрозе Амин / Фото: Lauren Cremer, FabUK/SWNS

В тройке самых красивых оказалась помощница бухгалтера и модель Теми Адейеми, которой 26 лет.

Теме Адейеми / Фото: Lauren Cremer, FabUK/SWNS

Тем временем, 17-летняя студентка косметологии Атланта Ричардс выиграла благотворительную акцию "Красота с целью", собрав более 2000 долларов на благотворительную организацию по предотвращению самоубийств.

Напомним, блогер-миллионник перенес операцию по удлинению ног. Он вырос со 177 см до 183 см.

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