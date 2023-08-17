Первый визит после резонансного убийства журналиста: принца Саудовской Аравии пригласили в Великобританию

Международной репутации принца был нанесен серьезный ущерб в 2018 году.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман получил приглашение посетить Великобританию, сообщил источник в правительстве.

Об этом пишет BBC.

Это может быть первый визит после убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

О приглашении впервые сообщили газеты Financial Times и Times.

Убийство Хашогги, критика правительства Саудовской Аравии, тогда было осуждено Западом. Британские министры заявили, что оно было совершено с "ужасной жестокостью", и позже наложили санкции на 20 граждан Саудовской Аравии, причастных к убийству.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что принц, вероятно, санкционировал убийство, несмотря на то, что он отрицал какую-либо причастность к нему.

Журналист Джамаль Хашогги/Associated Press

BBC сообщили, что саудовцы уже планировали визит минимум месяц назад. Он скорее всего состоится в октябре, хотя в дневнике еще нет даты.

Приглашение было раскритиковано либеральными демократами, заявившими, что оно является сигналом того, что принц "может продолжать действовать безнаказанно, а мы и наши союзники ничего с этим не сделаем".

Пресссекретарь партии по иностранным делам Лейла Моран заявила: “Не верится, что Риши Сунак разворачивает ковер перед Мухаммедом бин Салманом. Этот человек, санкционировавший жестокое убийство Джамаля Хашогги и возглавляющий мрачный список нарушений прав человека, не должен получать теплый прием от правительства Великобритании”.

Кампания Amnesty International призвала к новому подходу в отношениях с королевством, "предусматривающим гораздо более принципиальную позицию относительно ужасной ситуации с правами человека в Саудовской Аравии".

Полли Траскотт, советница по внешней политике Amnesty International в Великобритании, сказала: “Не должно быть и речи о том, что Великобритания расстелит красную дорожку для Мохаммеда бин Салмана, или о том, что саудовский правитель сможет использовать этот визит, чтобы реабилитировать себя на мировой арене”.

В последние месяцы британские министры выразили желание более тесных связей с королевством. Страна открыла офис в Лондоне для своего инвестиционного фонда с триллионом фунтов стерлингов, чтобы диверсифицировать свою экономику от нефти.

Саудовская Аравия также потратила миллиарды фунтов через свой Государственный инвестиционный фонд на международные спортивные соглашения, включая поглощение клуба Премьер-лиги Ньюкасл Юнайтед и переговоры о доминирующей доле в профессиональном гольфе.

Критики описывают это как попытку "спортивного отмывания" или отвлечения внимания от нарушений прав человека в стране.

Ранее в этом году, когда он был министром бизнеса, Грант Шаппс провел переговоры с Саудовской Аравией о расширении сотрудничества в таких отраслях как космос, технологии и добыча критически важных полезных ископаемых.

Правительство также изучает возможность поддержания торгового соглашения с Советом по сотрудничеству арабских государств Персидского залива. Министр иностранных дел Джеймс Клеверли недавно посетил Катар, Кувейт и Иорданию.

Тогдашний премьер-министр Борис Джонсон встретился с наследным принцем в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди в прошлом году в рамках переговоров с лидерами стран Персидского залива о прекращении зависимости от российских нефти и газа.

Однако он отклонил приглашение на похороны королевы в сентябре, на который вместо него поехал другой высокопоставленный член саудовской семьи.

В последний раз принц посещал Великобританию в марте 2018 года, когда Тереза Мэй была премьер-министром, за шесть месяцев до убийства Хашогги. Во время визита он пообедал с королевой и поужинал с тогдашним Уэльским принцем и герцогом Кембриджским.

Принц, являющийся фактическим правителем ведущего мирового экспортера нефти, получил похвалу от западных лидеров за наблюдение за некоторыми реформами в консервативном королевстве Персидского залива, в том числе за отмену запрета женщинам управлять автомобилем.

Однако его международной репутации был нанесен серьезный ущерб убийством Хашогги.

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