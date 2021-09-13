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Пес хозяйничал на кухне и включил плиту: последствия зафиксировала камера наблюдения

Пес хозяйничал на кухне и включил плиту: последствия зафиксировала камера наблюдения

Пес хозяйничал на кухне и включил плиту: последствия зафиксировала камера наблюдения

Скриншот видео

На место происшествия соседям пришлось вызвать пожарных.

Спасателям города Соколов на западе Чехии пришлось ликвидировать необычный пожар. Его вызвал пес, который искал еду на плите, и случайно включил кухонный прибор.
Инцидент зафиксировала камера наблюдения, установленная в квартире.

Видео этого происшествия опубликовали на YouTube-канале спасатели Карлововарського края.

Как видно на опубликованных кадрах, одна из двух собак, которые остались в квартире без присмотра хозяев, пыталась достать пищу из кухонной плиты.

Случайно включив прибор, пес вызвал возгорания пластиковой посуды, которая здесь стояла. Очень быстро огонь распространился, а на запах дыма среагировали соседи, которые срочно вызвали в многоэтажку пожарную команду.

К счастью, ликвидировать пожар удалось быстро, от огня не пострадали ни собаки, ни люди, а хозяин квартиры теперь должен заменить кухонное оборудование и внимательнее следить за своими четвероногими питомцами.

Напомним, в Умани двухлетняя собака выкармливает трех котят, которых биологическая мама бросила на десятый день жизни.

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