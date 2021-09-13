Пес хозяйничал на кухне и включил плиту: последствия зафиксировала камера наблюдения

На место происшествия соседям пришлось вызвать пожарных.

Спасателям города Соколов на западе Чехии пришлось ликвидировать необычный пожар. Его вызвал пес, который искал еду на плите, и случайно включил кухонный прибор.

Инцидент зафиксировала камера наблюдения, установленная в квартире.

Видео этого происшествия опубликовали на YouTube-канале спасатели Карлововарського края.

Как видно на опубликованных кадрах, одна из двух собак, которые остались в квартире без присмотра хозяев, пыталась достать пищу из кухонной плиты.

Случайно включив прибор, пес вызвал возгорания пластиковой посуды, которая здесь стояла. Очень быстро огонь распространился, а на запах дыма среагировали соседи, которые срочно вызвали в многоэтажку пожарную команду.

К счастью, ликвидировать пожар удалось быстро, от огня не пострадали ни собаки, ни люди, а хозяин квартиры теперь должен заменить кухонное оборудование и внимательнее следить за своими четвероногими питомцами.

Напомним, в Умани двухлетняя собака выкармливает трех котят, которых биологическая мама бросила на десятый день жизни.

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