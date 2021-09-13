Пес хозяйничал на кухне и включил плиту: последствия зафиксировала камера наблюдения

На место происшествия соседям пришлось вызвать пожарных.
Спасателям города Соколов на западе Чехии пришлось ликвидировать необычный пожар. Его вызвал пес, который искал еду на плите, и случайно включил кухонный прибор.
Инцидент зафиксировала камера наблюдения, установленная в квартире.
Видео этого происшествия опубликовали на YouTube-канале спасатели Карлововарського края.
Как видно на опубликованных кадрах, одна из двух собак, которые остались в квартире без присмотра хозяев, пыталась достать пищу из кухонной плиты.
Случайно включив прибор, пес вызвал возгорания пластиковой посуды, которая здесь стояла. Очень быстро огонь распространился, а на запах дыма среагировали соседи, которые срочно вызвали в многоэтажку пожарную команду.
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