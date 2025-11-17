- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 376
- Время на прочтение
- 1 мин
Пес выстрелил в спину хозяина
В США собака выстрелила в спину своему хозяину — мужчина едва выжил.
В штате Пенсильвания, США, мужчина получил серьезное огнестрельное ранение из-за своего пса.
О подробностях инцидента пишет ABC News.
53-летний пострадавший рассказал, что чистил в спальне дробовик. После этого он положил оружие на кровать и сел рядом. Вдруг на кровать прыгнул его пес. Он задела дробовик, и тот выстрелил. Пуля попала в спину хозяина.
О стрельбе сообщил в полицию его сын. Мужчину срочно доставили в больницу, где провели операцию. Состояние раненого оценивается как стабильное.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства. Известно, что в момент стрельбы в доме находился сын потерпевшего, но он находился в другой комнате.
«Лапа пса застряла в спусковом крючке, когда предохранитель был выключен, или была какая-то производственная неисправность», — отметил капрал Майкл Шун, занимающийся этим делом.
