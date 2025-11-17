Пес выстрелил в спину хозяина

Пес ранил своего хозяина / © Pixabay

Реклама

В штате Пенсильвания, США, мужчина получил серьезное огнестрельное ранение из-за своего пса.

О подробностях инцидента пишет ABC News.

53-летний пострадавший рассказал, что чистил в спальне дробовик. После этого он положил оружие на кровать и сел рядом. Вдруг на кровать прыгнул его пес. Он задела дробовик, и тот выстрелил. Пуля попала в спину хозяина.

Реклама

О стрельбе сообщил в полицию его сын. Мужчину срочно доставили в больницу, где провели операцию. Состояние раненого оценивается как стабильное.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства. Известно, что в момент стрельбы в доме находился сын потерпевшего, но он находился в другой комнате.

«Лапа пса застряла в спусковом крючке, когда предохранитель был выключен, или была какая-то производственная неисправность», — отметил капрал Майкл Шун, занимающийся этим делом.

Напомним, в США мужчина принял соседку за инопланетянку и выстрелил в нее.