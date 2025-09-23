У Путина сделали заявление относительно неизвестных дронов в Дании

Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "голословными" заявления Дании о якобы причастности России к инциденту с беспилотниками возле аэропорта Копенгагена.

Об этом он заявил во время брифинга.

22 сентября в аэропорту Копенгагена, крупнейшем в Дании, временно приостановили все взлеты и посадки. Причиной стали наблюдения от двух до четырех "больших" дронов вблизи воздушного пространства аэропорта.

Реклама

Полиция сообщила, что движение транспорта было полностью остановлено около 20:26 по местному времени. Из-за этого по меньшей мере 15 рейсов перенаправили в другие аэропорты. Представитель аэропорта подтвердил полную остановку работы, однако отказался от дополнительных комментариев. Расследование инцидента продолжается.

Ранее, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Цахкна назвал инцидент “беспрецедентно дерзким”. Известно, что самолеты находились над Финским заливом 12 минут.