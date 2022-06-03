Песков и его семья, любовница Путина и военные преступники: кто попал под шестой санкционный пакет ЕС

В пятницу, 3 июня, Совет Европейского союза утвердил шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине.
В частности, Совет ЕС принял решение ввести санкции в отношении дополнительных 65 физических и 18 юридических лиц в ответ на необоснованную и непровоцированную военную агрессию России против Украины.
Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.
Под санкции попали:
- пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и его жена – российская фигуристка Татьяна Навка,
- сын и дочь Пескова.
- любовница российского диктатора Алина Кабаева,
- предатели и коллаборанты Владимир Сальдо и Галина Дальченко.
Также среди 65 перечисленных лиц – военные, виновные в зверствах в Буче и Мариуполе. В частности, полковник Азатбек Омурбеков – командир 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии, руководивший русскими войсками в Буче , которого прозвали " Бучанский мясник". Генерал -полковник Михаил Мизинцев по прозвищу " Мариупольский мясник" , а также те, кто участвовал в создании так называемого Комитета спасения за мир и порядок в марте.
Согласно сообщению ЕС, среди 18 субъектов, подпадающих под санкции, есть различные компании, прямо или косвенно поддерживающие армии РФ и правительство Российской Федерации, включая крупнейший депозитарий ценных бумаг России – Национальный расчетный депозитарий.
В целом ограничительные меры ЕС введены против 1158 физических и 98 юридических лиц. Лицам, попавшим под санции ЕС, заморозят их активы , а граждане и компании ЕС запретили предоставлять им средства. Физическим лицам дополнительно налагается запрет на поездки , запрещающий им въезд или транзит через территории ЕС.
Напомним, послы ЕС 3 июня утвердили шестой санкционный пакет против России из-за военных действий в Украине. Также ЕС ввел санкции и против Беларуси из-за поддержки самопровозглашенным президентом Лукашенко войны против Украины.
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