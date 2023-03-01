Песков "многословно" ответил на заявление Подоляка по поводу атак беспилотниками по России

Спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Офиса президента Украины о том, что Украина не имеет отношения к атакам беспилотниками по России.

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не верит словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о том, что Украина не наносит удары беспилотниками по России.

Об этом сообщило российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

"Мы ему (Подоляку – ред.) не верим", — сказал Песков.

Других деталей по этому поводу Путин не добавил.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отрицал отношение Украины к участившимся в России атакам беспилотниками. Он заявил, что Украина ведет оборонную войну, чтобы освободить все свои территории от оккупантов, и не наносит ударов по территории России.

Это заявление прозвучало после того, как с ночи 27 февраля до утра 28-го по всей России прокатилась волна атак "неизвестными беспилотниками". Некоторые из них направлялись, вероятно, в российские газовые и нефтяные хранилища, ведь упали в нескольких метрах от целей.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке БПЛА на Россию.

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