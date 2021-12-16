Песков назвал "ошибкой" признание российским судом присутствия войск РФ на Донбассе

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "ошибкой" и заявил, что "никаких Вооруженных сил РФ там не было и нет".

Кировский районный суд города Ростова нечаянно признал присутствие войск РФ на оккупированной территории украинского Донбасса. В Кремле отреагировали на этот инцидент и назвали это "ошибкой".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

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"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ", — заявил он пропагандистскому ресурсу ТАСС.

Напомним, в Ростове судья, выносивший приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих, невольно признал присутствие российских войск на Донбассе. Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в соцсети и опубликовал скрины из приговора суда, подтверждающие факт присутствия российских войск на оккупированной территории Донбасса. По информации Андрея Цаплиенко, судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.

Напомним, по информации украинской военной разведки, командование вооруженных сил РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).

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