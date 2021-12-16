Песков назвал "ошибкой" признание российским судом присутствия войск РФ на Донбассе

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "ошибкой" и заявил, что "никаких Вооруженных сил РФ там не было и нет".
Кировский районный суд города Ростова нечаянно признал присутствие войск РФ на оккупированной территории украинского Донбасса. В Кремле отреагировали на этот инцидент и назвали это "ошибкой".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ", — заявил он пропагандистскому ресурсу ТАСС.
Напомним, в Ростове судья, выносивший приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих, невольно признал присутствие российских войск на Донбассе. Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в соцсети и опубликовал скрины из приговора суда, подтверждающие факт присутствия российских войск на оккупированной территории Донбасса. По информации Андрея Цаплиенко, судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.
Напомним, по информации украинской военной разведки, командование вооруженных сил РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).
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