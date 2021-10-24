Песков назвал позицию НАТО "агрессивной" и признал, что РФ не может помешать сближению Украины и Альянса

В то же время, говорит Песков, Россия должна минимизировать для себя последствия потенциального сближения Украины с НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО. Но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.
Такое заявление спикер Путина сделал в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ, пишут росСМИ.
"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — пусть только продолжится дальше сближения Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо", — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста, может ли Москва противостоять сближению Киева и НАТО.
Кроме того, он назвал позицию НАТО мол агрессивной. По его совам, будто "блок был создан против РФ".
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин, который 19 октября прибыл в Киев, заявил, что Украина имеет право сама определять свою внешнюю политику и ни одно другое государство не может запретить ей вступить в НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вступление Украины в НАТО наихудшему сценарию, который заставляет Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности.
В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что худший сценарий произошел, когда Россия напала на украинские земли и продолжает убивать украинцев на востоке Украины.
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