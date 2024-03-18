Песков объяснил слова Путина о возможном обмене оппозиционера Алексея Навального, убитого в тюрьме

Рупор кремля Дмитрий Песков объяснил слова диктатора Путина о возможном обмене оппозиционера Алексея Навального, убитого в российской тюрьме.

Об этом пишут российские СМИ.

Как отмечается, диктатор Путин в ночь на 18 марта заявил, что за несколько дней до смерти Алексея Навального ему предложили обменять его на находящихся в заграничных тюрьмах россиян.

"Хочу обратить ваше внимание на два момента. Первый: президент Путин не подтверждал, что проведены переговоры. Он рассказал о том, что была выдвинута идея одной из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил о том, что были проведены на этот счет переговоры", — сказал Песков.

Он также добавил, что Путин не называл "ни этого человека (выдвинувшего идею — ред.), ни других модальностей той идеи, которая была выдвинута".

Напомним, что "выборы" президента России продемонстрировали всему миру, что диктатор Владимир Путин не может удержать ситуацию в своей стране.

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