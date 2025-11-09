- Дата публикации
Песков оказался выходцем из шпионской семьи с большевистским прошлым - расследование
Расследование раскрыло семейное прошлое спикера Кремля Дмитрия Пескова: его предки были связаны с КГБ, коммунистической партией и лично с Лениным.
Представитель президента РФ Дмитрий Песков, который годами является публичным лицом Кремля, оказался выходцем из семьи советской элиты, связанной с КГБ и большевистским движением.
Об этом говорится в новом расследовании издания "Проект", которое стало частью масштабного исследования о кумовстве в российских властях.
В материале отмечается, что Песков десятилетиями скрывал свое происхождение. В официальной биографии он упоминается только как сын советского дипломата Сергея Пескова, тогда как данные о матери отсутствуют.
На самом деле его мать — Надежда Зевина, представительница советской номенклатуры, внука Якова Зевина, одного из 26 бакинских комиссаров, казненных в 1918 году. После его смерти Ленин лично выделил жилье вдовы в Москве. Прабабушка Пескова работала рядом с Надеждой Крупской в Наркомпросе и участвовала в чистках партийных рядов в Красной армии.
Впоследствии ее сын — дед Пескова — занимал должность заместителя директора Института марксизма-ленинизма, а мать, по предположениям журналистов, могла служить в советских спецслужбах.
Отец Дмитрия Пескова Сергей Песков, вероятно, работал в советской разведке. Он окончил Институт стран Азии и Африки и много лет находился на Ближнем Востоке, формально работая в "обществах дружбы" - типичном прикрытии для советских агентов времен холодной войны.
Согласно расследованию, карьера самого Пескова также развивалась благодаря родственным и брачным связям. Его первой женой была внучка маршала Семена Буденного, что помогло молодому дипломату получить заграничную командировку. После развода Песков женился второй раз — на дочери российского дипломата Екатерине Солоцинской, чей отец впоследствии рекомендовал его для работы в Кремле.
Именно после этого Песков стал частью внутреннего круга Владимира Путина и вступил в должность спикера президента.
Издание "Проект" отмечает, что его исследование о кумовстве в российских властях охватывает более 1300 представителей высшего руководства и восемь тысяч их родственников. Публикации выйдут в течение следующей недели.