Пока в Кремле жалуются на русофобию в Польше, пропагандисты угрожают убить посла этой страны.

В Кремле не ждут возобновления дипломатических отношений с Польшей, потому что "русофобия завладела умами" граждан страны.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков российским пропагандистам.

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"Ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждут, русофобия завладела умами в Польше", — заявил он.

Как сообщалось ранее, на пропагандистском телевидении России пригрозили убийством послу Польши. В Варшаве отреагировали на угрозы и заявили, что "сегодня жизнь в Москве – это одна большая угроза". Руководитель управления по международной политике польского президента Польши Марцин Пшидач подчеркнул, что Россия настолько отошла от цивилизационных стандартов", что сегодня здесь никто не может чувствовать себя безопасно.

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