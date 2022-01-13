Песков предупредил о возможном разрыве отношений с США из-за санкций против Путина

Песков говорит, что РФ ответит на санкции США в случае их введения.

В случае введения санкций США в отношении властей РФ и, в частности, Владимира Путина, что возможно при новой агрессии против Украины, со стороны Москвы будет "адекватный ответ". У Путина заявляют, что такие ограничения сопоставимы с разрывом отношений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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По его мнению, предложенный в конгрессе США проект новых санкций против РФ является "попыткой оказать давление на Москву".

"Он априори бессмыслен, потому что речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неизбежного адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулирование эти кроме как таким образом трактовать невозможно... Введение санкций против главы государства и против главы России, еще раз повторяю, это запредельная мера, сравнимая с разрывом отношений" — сказал Песков.

По словам Пескова, Москва крайне отрицательно относится к этому проекту санкций, особенно на фоне серии переговоров. По его словам, проект санкций "не способствует дальнейшему поиску взаимовыгодных решений и формированию конструктивной атмосферы во время переговоров".

Кроме того, 13 января спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

Как сообщалось, в Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената обнародовали 12 января. В частности, пакет санкций направлен против: высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, главные банковские учреждения, российские компании.

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