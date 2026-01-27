Дмитрий Песков / © Getty Images

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков выразил непонимание, почему страны восточного фланга НАТО, в частности Польша и государства Балтии, воспринимают РФ как угрозу.

Об этом пишут росСМИ.

По словам Пескова, между Москвой и ее западными соседями на протяжении веков наблюдается так называемый «дефицит дружеских чувств». Он обвинил правительства этих стран в насаждании антироссийских настроений.

«Взять, например, Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто яростно ненавидеть Россию и россиян», — сказал спикер Путина.

Песков также назвал такую политику «большой ошибкой». По мнению представителя страны-агрессорки, вместо того, чтобы строить оборонительные рубежи, соседи должны интересоваться «культурным обменом».

«Потому что из российской культуры, взаимодействия с Россией эти страны могли бы почерпнуть очень много для себя», — отметил Песков.

Напомним, ранее, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы относительно войны остается неизменной. По его словам, Россия не рассматривает предложения Запада по гарантиям безопасности для Украины как приемлемые.