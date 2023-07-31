Песков прокомментировал атаку дронов по Москве и вспомнил о "киевском режиме"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что атаки беспилотников на Москву "подтверждают сущность киевского режима, идут попытки терактов в отношении гражданских объектов".

Заявление Пескова цитируют пропагандистские СМИ РФ.

Он отметил, что меры безопасности в этой связи в России и так усилены, а по конкретику посоветовал обращаться в Миноборону РФ.

Также Песков сказал, что уровень террористической угрозы в Москве не планируется повышать.

Напомним, в ночь на воскресенье, 30 июля, несколько беспилотников атаковали башни "Москва Сити" в столице РФ, где находятся офисы российских министерств.

Первый БПЛА атаковал 10-й этаж второй башни IQ-квартала "Москва-Сити", где находится офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 3:20. Второй удар беспилотника в 4:10 пришелся на нижний этаж другого здания в пределах комплекса "Москва-Сити". В результате инцидента охранник, находившийся на объекте, получил травмы. Здание тоже пострадало, на первых шести этажах повреждено стекло.

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