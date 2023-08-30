Песков прокомментировал выход уже второго судна из Украины и признался, что за "коридором" следит Минобороны РФ

В Кремле отреагировали на выход второго судна из Украины, которое направилось в Черное море, несмотря на капризы РФ вокруг "зернового соглашения".

Спикер российского диктатора Владимир Путина Дмитрий Песков заявил, что проход гражданских судов через организованный Киевом коридор в Черном море не означает возобновления "зернового соглашения".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Так, Пескова на брифинге попросили прокомментировать информацию о том, что 27 августа в Черное море из Украины вышло уже второе судно после прекращения "зернового соглашения". Его также спросили, может ли это как-то сказаться на перспективах возобновления "зернового соглашения".

В то же время, Песков решил проигнорировать первую часть вопроса и акцентировал внимание на второй части. Он заявил, что РФ не собирается возобновлять "зерновое соглашение".

"Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зернового соглашения. Перспектива возобновления зернового соглашения напрямую зависит от предметного, не на словах, а на деле выполнения обещаний, которые были перед российской стороной", — сказал Песков.

В то же время он добавил, что российское Минобороны все-таки следит за суднами, выходящими из Украины.

"Это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг", – сказал Песков.

Напомним, из порта Одессы в субботу, 26 августа, вышло второе судно после прекращения РФ "зернового соглашения" – балкер PRIMUS. Он простоял в Одесском порту с 20 февраля 2022 года.

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