Песков рассказал, как реагирует Путин на ремарки украинских политиков в его адрес

Песков рассказал, как реагирует Путин на ремарки украинских политиков в его адрес

Спикер Путина также оценил вероятность контактов президентов Украины и РФ.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным пока маловероятны. Объяснил он это позицией украинской стороны, которая, очевидно, противоречит РФ.

Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву, пишут росСМИ.

Также у него спросили, не затрагивают ли Путина ремарки личного характера, которые звучат в его адрес со стороны некоторых представителей украинской власти, на что он ответил:

"Нет. Путина это не затрагивает. Скорее, это может вызвать только сожаление. Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловероятны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева", — высказался Песков.

Напомним, Дмитрий Песков также заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но для организации их личных переговоров "камнем преткновения" мол является позиция Киева о "Минским" соглашениям.

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