Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность объявления всеобщей мобилизации в РФ.

Он заявил, что 9 мая Путин якобы не будет объявлять мобилизацию.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Комментируя заявления некоторых западных и украинских разведок о том, что диктатор Путин 9 мая официально объявит Украине войну и введет полную мобилизацию, Песков назвал это — "чушью и неправдой".

Напомним, Российская Федерация готовится объявить мобилизацию на 9 мая, когда будут отмечать День победы. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что это необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации. Эти данные также подтвердили некоторые чиновники из стран-партнеров Украины.

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