Песков сделал неожиданное заявление о двойниках Путина и его бункерах

Спикер российского президент ошарашил утверждением о том, что пособники Путина не поспевают за ним, потому что он мегаактивен.

В понедельник, 24 апреля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время марафона "Знания" заявил, что хозяин Кремля никогда не имел двойников и из-за своей мегаактивности не сидит ни в каких бункерах.

Такие заявления Пескова цитируют российские пропагандисты.

“Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, работающих вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одна ложь. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. Мы с трудом за ним успеваем — те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать, его здоровья можно пожелать только самому себе”, – пел дифирамбы своему шефу пресс-секретарь Путина.

Также Дмитрий Песков традиционно заявил о "ненависти" стран Запада к РФ, с которой они "борются", выделив при этом почему-то Польшу, в которой, по его словам, "приступы русофобии" и она ненавидит Россию "как сумасшедшая".

Представитель президента государства-агрессорки цинично назвал НАТО "машиной войны", приблизившейся к границам РФ, и заявил, что Запад обманул "доверчивого" Горбачева, пообещав, что Альянс не будет расширяться.

Также Песков заявил, что гордится своим сыном, который якобы принял участие в спецоперации, но не стал рассказывать подробностей, мотивировав это тем, что эта информация не имеет отношения к его работе.

Напомним, попытка российских пропагандистов превратить сына спикера президента РФ Дмитрия Пескова в "героя", который воюет в Украине, кажется, провалилась. В Сети опубликованы скриншоты с камер наблюдения, зафиксировавшие электрокар 33-летнего Николая Чоулза (Пескова) на обычных для него маршрутах в Москве.

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