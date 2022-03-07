Песков, Соловьев, Дерипаска и еще 7 прихвостней Путина: Канада назвала имена санкционного списка против РФ

В список попали министры, пропагандисты, пресс-секретарь Путина и олигарх.
7 марта правительство Канады ввело санкции против 10 человек из окружения Владимира Путина, причастных к вооруженному вторжению РФ в Украину. Имена размещены на правительственном портале.
В санкционный список попали:
- министр здравоохранения России Михаил Мурашко
- министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
- депутат Госдумы Павел Крашенников
- пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
- олигарх Олег Дерипаска
- телеведущий Владимир Соловьев
- главный редактор RT Маргарита Симоньян
- гендиректор Первого канала Константин Эрнст
- начальник транспортного управления ФСБ Виктор Гаврилов
- начальник челябинского управления ФСБ Дмитрий Иванов
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал, что его правительство объявляет новые санкции против 10 человек, причастных к войне против Украины, но имена не называл.
Напомним, 8 марта страны Евросоюза собираются рассмотреть очередную порцию санкции против России.