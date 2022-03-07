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Песков, Соловьев, Дерипаска и еще 7 прихвостней Путина: Канада назвала имена санкционного списка против РФ

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Песков, Соловьев, Дерипаска и еще 7 прихвостней Путина: Канада назвала имена санкционного списка против РФ

Олег Дерипаска – под санкциями Канады / Associated Press

В список попали министры, пропагандисты, пресс-секретарь Путина и олигарх.

7 марта правительство Канады ввело санкции против 10 человек из окружения Владимира Путина, причастных к вооруженному вторжению РФ в Украину. Имена размещены на правительственном портале.

В санкционный список попали:

  • министр здравоохранения России Михаил Мурашко
  • министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
  • депутат Госдумы Павел Крашенников
  • пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
  • олигарх Олег Дерипаска
  • телеведущий Владимир Соловьев
  • главный редактор RT Маргарита Симоньян
  • гендиректор Первого канала Константин Эрнст
  • начальник транспортного управления ФСБ Виктор Гаврилов
  • начальник челябинского управления ФСБ Дмитрий Иванов

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал, что его правительство объявляет новые санкции против 10 человек, причастных к войне против Украины, но имена не называл.

Напомним, 8 марта страны Евросоюза собираются рассмотреть очередную порцию санкции против России.

Потери России на 7 марта 2022 года / © ТСН.ua
Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua
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