Песков, Соловьев, Дерипаска и еще 7 прихвостней Путина: Канада назвала имена санкционного списка против РФ

Песков, Соловьев, Дерипаска и еще 7 прихвостней Путина: Канада назвала имена санкционного списка против РФ

В список попали министры, пропагандисты, пресс-секретарь Путина и олигарх.

7 марта правительство Канады ввело санкции против 10 человек из окружения Владимира Путина, причастных к вооруженному вторжению РФ в Украину. Имена размещены на правительственном портале.

В санкционный список попали:

министр здравоохранения России Михаил Мурашко

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

депутат Госдумы Павел Крашенников

пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

олигарх Олег Дерипаска

телеведущий Владимир Соловьев

главный редактор RT Маргарита Симоньян

гендиректор Первого канала Константин Эрнст

начальник транспортного управления ФСБ Виктор Гаврилов

начальник челябинского управления ФСБ Дмитрий Иванов

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщал, что его правительство объявляет новые санкции против 10 человек, причастных к войне против Украины, но имена не называл.

Напомним, 8 марта страны Евросоюза собираются рассмотреть очередную порцию санкции против России.