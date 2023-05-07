Песков зацеловал руки Пугачевой: у Симоньян истерика – грозится покинуть Россию

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян устроила истерику из-за приезда Аллы Пугачевой в РФ и теплой встречу "Примадонны" со спикером Путина Дмитрием Песковым.

Слова пропагандистки цитируют российские пропагандистские СМИ.

Симоньян заявила, что не стерпит, если Пугачеву "примут обратно". Она выставила абсурдный ультиматум, что покинет Россию, если певице, которая засудила агрессию РФ, и дальше будут публично оказывать знаки уважения.

"Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же", – заявила пропагандистка.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и их 9-летними детьми уехали в Израиль.

На прошлой неделе Алла Пугачева приехала в Москву, чтобы провести в последний путь своего друга, модельера Валентина Юдашкина. На похоронах Юдашкина пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков зацеловал руки Пугачевой, чем удивил россиян.

Из-за этого у российского пропагандиста Владимира Соловьева случилась очередная истерика.

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