Песков заявил, что об обмене Медведчука на украинских военных из Мариуполя вообще речь не идет

Кремль не собирается обменивать кума Путина Виктора Медведчука на украинских военных.
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вообще не рассматривают возможность забрать из Украины Медведчука в обмен на украинских военных.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.
На вопрос журналистов о переговорах по обмену Медведчука на условиях украинской стороны Песков ответил: "Нет, об этом речь не идет".
Напомним, 12 апреля СБУ задержала кума Путина Виктора Медведчука. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а впоследствии – в Москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области
Позже Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
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