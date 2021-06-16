Песков заявил, что по итогам встречи Путина и Байдена могут быть приняты совместные неподписные документы

Встреча лидеров США и России начнется по киевскому времени в 14:00.
По итогам переговоров Путина и Байдена, которые состоятся уже сегодня, 16 июня в Женеве, могут быть приняты совместные неподписные документы.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают "РИА-Новости".
Стоит отметить, что ранее пресс-секретар Путина наоборот говорил, что подписание документов не планируется.
Как известно, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.
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