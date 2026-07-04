Песков заявил о "больших успехах" РФ на фронте: что на самом деле показывают карты

Дмитрий Песков / © Getty Images

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В Кремле продолжают жить в выдуманной реальности, где оккупационная армия демонстрирует «выдающиеся победы», основанные на сфальсифицированных картах военного командования.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в эфире пропагандистской радиостанции «Комсомольская правда» категорически заявил, что армия РФ в войне против Украины якобы добилась «очень важных успехов» на фронте.

По словам Пескова, Москва якобы «приветствует» желание президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Однако этот шаг в сторону «миролюбия» пресс-секретарь Кремля сразу же перечеркнул традиционной угрозой, заверив, что война всё равно будет продолжаться до достижения так называемых «определённых целей».

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Чтобы придать вес своим словам, Песков озвучил свежие кремлевские фантазии о «значительных успехах» захватчиков на фронте.

Впрочем, секрет этих «успехов» быстро раскрыли независимые исследователи.

Пока Песков сообщал о победах по радио, OSINT-аналитики обнаружили, что карты боевых действий, которые российские военачальники демонстрируют Владимиру Путину, имеют очень мало общего с реальностью.

В частности, OSINT-аналитик M0nstas сравнил официальную карту линии фронта российского Минобороны с данными авторитетных аналитических проектов и выявил фальсификацию.

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Наложив карты DeepState и проекта Suriyak на ту карту, которая висела в кабинете во время совещания Путина с генералами, аналитик обнаружил огромную разницу. В первом случае расхождение в пользу фантазий Кремля составило 1900 кв. км, во втором — целых 1950 кв. км.

На то, что именно придумали российские генералы, чтобы успокоить своего вождя, обратил внимание украинский блогер Роман Шрайк. По его словам, на бумажных картах Кремля оккупанты:

якобы уже вплотную подошли к Славянску и Краматорску;

«полностью взяли» под контроль Часов Яр;

«подошли» к Доброполью и захватили значительную часть Покровского;

«оккупировали» Орехов и уже штурмуют подступы к Запорожью.

«То есть это именно та чушь, которую Путин недавно читал с суфлера перед камерой. И да, глядя на эту ахинею, можно поверить, что Россия скоро захватит Донбасс, а то и Запорожье. Вот Путин и верит», — иронично прокомментировал Шрайк тотальную дезинформацию внутри российского руководства.

Таким образом, пока Песков уверяет радиослушателей в неизбежности достижения «целей ОСО», российский генералитет просто рисует для Путина тысячи квадратных километров «виртуальных» побед, которые существуют лишь в папках с грифом «секретно».

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Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко подтвердил, что карта боевых действий, которую показывают российскому диктатору Владимиру Путину, существенно отличается от реального положения дел на передовой. Российский Генеральный штаб значительно завышает площадь территорий, которые якобы находятся под контролем армии РФ.

Напомним, что независимые аналитики, в частности, не подтверждают заявления российского руководства о полной оккупации Константиновки. По их оценке, сообщения Кремля являются частью информационной кампании, направленной на формирование нужного впечатления у западной аудитории.

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