Дмитрий Песков / © Associated Press

Западная политическая модель уже исчерпала себя, и теперь на «обломках» ее прежней эффективности выстраиваются более жизнеспособные системы, такие как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества — ред.).

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

Саммит ШОС продемонстрировал единство РФ, КНР и Индии в противостоянии Западу, пишут пропагандистские ресурсы.

Китайские государственные СМИ подчеркивают, что нынешние отношения между Москвой и Пекином находятся «на исторически высоком уровне».

«Китай готов вместе с Россией продвигать формирование более справедливой рациональной системы глобального управления», — заявил глава Поднебесной Си Цзиньпин.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин 31 августа прибыл в китайский город Тяньцзинь, где стартовал саммит ШОС. Визит продлится четыре дня. Китайский глава Си Цзиньпин встретил Путина красной дорожкой, музыкальным сопровождением и рукопожатием. Супруга главы КНР Пэн Лиюань также лично поздравила диктатора России.