Выборы в Венгрии: Мадьяр озвучил свою позицию относительно НАТО

Петер Мадьяр / © Associated Press

Вероятный будущий премьер Венгрии Петер Мадяр призвал уйти в отставку президента страны. Вместе с ним должны пойти и все «марионетки».

Об этом Мадяр заявил, выступая на многотысячном митинге своих поклонников, прямую трансляцию которого можно просмотреть на YouTube-канале политика.

Лидер партии Тиса объявил о развороте внешней политики Венгрии. Основным приоритетом Мадяра и его политсилы станет возобновление доверия внутри ключевых международных блоков. Он планирует отойти от политики «балансировки», которую годами проводил Виктор Орбан.

По словам политика, страна должна снова стать предсказуемой. А еще Мадьяр прямо заявил о намерениях укрепить обороноспособность в рамках НАТО.

«Мы возобновим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», — подчеркнул Мадьяр.

Политик уже анонсировал свой визит в столицу Бельгии. Его цель — разблокировать европейское финансирование, замороженное из-за Виктора Орбана. В свою очередь это привело к стагнации многих государственных программ, подчеркнул глава Тисы.

Ультиматум действующей власти и президенту

Мадяр не собирается ждать длительных процедур передачи власти. Он требует немедленного обновления всего государственного аппарата. Под удар попал президент страны Тамаш Шуйок, которого Мадяр считает частью старой системы Орбана.

«Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех муртадов сделать то же самое», — заявил политик.

Мадяр также заявил, что убедительная победа на выборах предоставила ему мандат на демонтаж авторитарной системы Виктора Орбана и возвращение страны в европейские ценности.

Венгрия снова станет сильным союзником в Европейском Союзе и НАТО. Место Венгрии было, есть и будет в Европе тысячи лет», — заявил Мадьяр во время победной речи в Будапеште.

Предварительные результаты выборов

Напомним, оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадяром побеждает на выборах в Венгрии и будет иметь достаточное количество мандатов для формирования конституционного большинства в парламенте. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 98,93% голосов.

В парламент проходят три партии:

«Тиса» во главе с Петером Мадьяром — 69,35%, 138 мандатов (для формирования конституционного большинства нужно 133)

«Фидес» во главе с Виктором Орбаном — 27,64%, 55 мандатов

«Наша родина» во главе с Ласло Тороцкаем — 3,02%, 6 мандатов

62-летний Виктор Орбан, руководивший страной 16 лет, в обращении уже признал поражение: «Результат выборов очевиден и болезнен».