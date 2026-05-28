Петер Мадьяр после встречи с генсеком НАТО сделал заявление об оружии для Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил об отказе Будапешта поставлять оружие Украине.

Об этом он сообщил в заметке на своей странице в Facebook по итогам переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

По словам Мадьяра, во время встречи стороны обсудили участие Венгрии в структурах Североатлантического альянса, в частности миротворческую миссию НАТО в Косово, где, как он отметил, венгерские военнослужащие «выполняют замечательную работу».

Реклама

Отдельно венгерский премьер подчеркнул, что Венгрия не планирует оказывать военную помощь Украине в войне с Россией, включая поставки оружия и военной техники.

«Я сообщил господину генсеку, что Венгрия не будет отправлять оружие или военную технику в российско-украинскую войну», — говорится в заметке Мадьяра.

Он также добавил, что Марк Рютте проинформировал его о подготовке к саммиту НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, а также о развитии международной ситуации вокруг Ормузского пролива.

Венгерское издание Tetex сообщило, что в четверг, 28 мая, Петер Мадьяр отправился в Брюссель, где провел переговоры с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а в пятницу встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Реклама

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но имеет для этого одно условие.

Новости партнеров