Петербуржцы разрисовали окно в синий и желтый цвета: владелец-путинист заставил их вымыть стекло (фото)

Люди разрисовали окно, потому что не согласны с войной.

В российском Санкт-Петербурге семья раскрасила окно в съемной квартире в синий и желтый цвета. Впрочем, владелец жилья заставил их вымыть стекло, потому что на них пожаловался "кто-то инициативный".

Об этом сообщает издание "Бумага".

Рисунок на балконе квартиры в Приморском районе появился 23 декабря, но 4 января петербуржцы заставили отмыть окно. На людей пожаловались в полицию.

По словам арендодателя, ему позвонили силовики и сказали, мол, "поступило заявление по поводу демонстрации украинского флага", а потому требуют убрать рисунок. В свою очередь, арендаторы говорят, что владелец им нагруб. "Знали бы мы, что вы таких взглядов, не сдали ли вам квартиру, потому что мы за (войну)", — передали слова владельца петербуржцы.

Они говорят, что раскрасили окно цветом украинского флага, чтобы показать несогласие с войной и ее последствиями. "С арендодателями мы больше не общались. Их заявление неприятно и неуместно, поскольку мы всегда вовремя платим, а также всегда вежливо и адекватно общаемся с ними. Мы даже спокойно смыли рисунок", — рассказали петербуржцы.

Напомним, в Москве правоохранители доставили в отделение пятиклассницу через аватарку с желто-синими цветами , а также пришли в семью домой с обыском.

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