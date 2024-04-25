Певица умерла во время концерта, споткнувшись о платье и ударившись головой – видео 18+

Она выступала в доме престарелых.

В Китае певица умерла во время концерта, споткнувшись о платье и ударившись головой о сцену.

Об этом сообщает NTK.

31-летняя вокалистка выступала в Чунцине в доме престарелых на праздновании 90-летия его жителя, когда произошла трагедия.

Женщина cпела две песни, прежде чем споткнуться о свой наряд. Она ударилась головой и осталась неподвижна на сцене.

Неназванная женщина перестала дышать и сотрудники пытались реанимировать ее на глазах у шокированной толпы.

Сотрудники шоу делали ей компрессионный массаж грудной клетки, пока она лежала под прожекторами.

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Ее доставили в ближайшую больницу китайского мегаполиса, но, несмотря на все усилия медиков, ее не удалось спасти.

Ранее в тот день исполнительница жаловалась на плохое самочувствие. Для установления точной причины смерти будет сделано вскрытие.

Напомним, в США застрелили друга Джастина Бибера — известного 32-летнего рэпера Криса Кинга. В тот роковой день исполнитель приехал в город Нэшвилл, чтобы выступить на фестивале.

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