Певицу застрелили и выбросили из гастрольного автобуса после концерта – фото

В Перу молодая певица была смертельно ранена во время поездки со своими музыкантами.

Талия Манрике Кастильо только что закончила выступление с оркестром братьев Герреро, когда шестеро преступников в капюшонах ворвались в их автобус. 27-летняя девушка попыталась спрятаться в туалете, но была застрелена и выброшена из автобуса.

Гитарист Анхель Мего рассказал, что она была тяжело ранена и осталась лежать на дороге. Через час ее перевезли в ближайшую больницу, но она, к сожалению, скончалась.

В Талии, которая также была студенткой, остался девятилетний ребенок. Она должна была закончить обучение в ноябре в этом году.

Талия Кастильо / Фото: @HnosGuerrero

Оркестр, в котором Талия была вокалисткой, сформировался всего два месяца назад. Они направлялись в Чиклайо, в Перу, после выступления в Багуа-Гранде, Сан-Мартин. Все прошло отлично, пока шестеро мужчин не начали стрелять по автобусу, что заставило водителя остановиться.

Инцидент произошел на шоссе в провинции Багуа-Гранде, регионе Амазонас.

Помимо невосполнимой потери молодой певицы, преступники похитили музыкальные инструменты, мобильные телефоны, электронную барабанную установку, ноутбуки и другие вещи.

Национальная полиция начала расследование с целью установления местонахождения виновных.

