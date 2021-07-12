Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины

В понедельник разработчик обсудит этот вопрос с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Американская фармацевтическая компания Pfizer готовится встретиться с медицинским регулятором США, поскольку настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины от COVID-19 на федеральном уровне.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что переговоры Pfizer с представителями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и рядом высокопоставленных чиновников состоятся в понедельник, 12 июля.

На прошлой неделе президент научно-исследовательских и медицинских исследований Pfizer Микаэль Дольстен заявил, что после введения добровольцам третьей дозы, уровень антител к коронавирусу в их организме подскочил в 5-10 раз по сравнению с показателями, которые наблюдались у привитых после второй инъекции.

В воскресенье, 11 июля, главный инфекционист США Энтони Фаучи не исключил возможность одобрения ревакцинации, однако отметил, что пока правительству "слишком рано" рекомендовать еще одну дозу. Он также выразил поддержку решению FDA не рассматривать бустерные вакцины как "необходимые".

По словам Фаучи, клинические исследования и лабораторные данные еще "не вполне подтвердили потребность в ревакцинации" после получения двух доз Pfizer и Moderna или одной дозы Johnson & Johnson.

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"Прямо сейчас, учитывая данные и информацию, которая у нас есть, нам не нужно давать людям третий укол, — пояснил эксперт. — Это не значит, что мы остановимся на достигнутом".

Фаучи добавил, что в ближайшие месяцы, "с развитием данных", вполне возможно, что правительство США может потребовать увеличения доз. "Конечно, это вполне возможно, возможно, когда-нибудь нам понадобится поддержка", — высказался он.

Что известно о вакцине компании Pfizer, какова ее эффективность, принцип действия и возможные побочные реакции — читайте в материале ТСН.ua по ссылке.

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