Pfizer разрабатывает обновленную вакцину против штамма "Дельта": когда начнутся исследования

Первая партия вакцины для испытания уже готова.
В Pfizer и BioNTech заявили о разработке специальной вакцины против "Дельта" штамма коронавируса. Исследования могут начаться уже в августе.
Об этом говорится в заявлении компании.
"В то время как Pfizer и BioNTech считают, что третья доза BNT162b2 имеет потенциал для сохранения максимального уровня защиты против всех известных в настоящее время штаммов, включая Delta, в компании остаются бдительными и разрабатывают обновленную версию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19", — говорится в заявлении.
Напомним:
- В Pfizer заговорили о необходимости третьей дозы вакцины. Производители одной из самых популярных вакцин от коронавируса пришли к выводу — третья прививка может понадобиться через полгода-год после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты. Позволить колоть третью дозу вакцины — с такой просьбой к американскому и европейскому регуляторам в ближайшее время обратится компания Pfizer-BioNTech.
- Что известно о вакцине компании Pfizer/BioNTech, какая ее эффективность, принцип действия и возможные побочные реакции — в нашем материале.