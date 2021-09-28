Pfizer запускает испытания вакцины против гриппа на основе технологии, как и от COVID-19

Pfizer запускает испытания вакцины против гриппа на основе технологии, как и от COVID-19

Идея заключается в том, чтобы улучшить нынешнее поколение вакцин против гриппа.

Американская фармацевтическая компания Pfizer 27 сентября заявила, что начала клинические испытания вакцины против гриппа на основе мРНК-технологии — той же, что лежит и в основе их вакцины против COVID-19.

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Об этом сообщает MedicalXpress.

Отмечается, что идея заключается в том, чтобы улучшить современное поколение вакцин против гриппа, эффективность которых составляет лишь 40-60%, что может привести к 650 тысячам смертей в год.

Согласно заявлению компании, к раннему этапу исследований привлекут более 600 американцев в возрасте от 65 до 85 лет. Во время этого этапа Pfizer хочет сравнить безопасность и уровень иммунного ответа однократной, двойной и четырехкратной вакцины мРНК при разных уровнях дозировки по сравнению с обычной, лицензированной вакциной против четырех штаммов.

"Пандемия COVID-19 позволила нам реализовать огромные научные возможности технологии мРНК. Грипп остается областью, где мы видим потребность в вакцинах, что может привести к повышению эффективности в любой сезон, и мы считаем, что мРНК является идеальной технологией для решения этого вызова", — сказала Кэтрин Янсен, руководитель исследования вакцин в компании Pfizer.

В компании объясняют, что обычные сезонные вакцины против сезонного гриппа обычно разрабатывают путем выращивания вируса внутри куриных яиц или клетках млекопитающих. Для разработки препаратов полученные вирусы инактивируют и обрабатывают. Особенность же технологии мРНК заключается в том, что для нее нужна только генетическая последовательность вируса или его конкретная часть, что обеспечивает более быстрое и гибкое производство. Человеческий организм читает генетический код и производит вирусоподобные клетки, которые обучают иммунную систему готовиться к настоящему вирусу.

Pfizer начала работу над мРНК-вакциной против гриппа в 2018 году вместе с немецким партнером BioNTech, который получит роялти после утверждения и коммерциализации. В будущем Pfizer планирует исследовать технологию мРНК и против других респираторных вирусов, рака и генетических заболеваний.

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