Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID-19 предотвращает госпитализацию и смерть на 90%

В исследовании приняли участие более 1200 пациентов с COVID-19 с высоким риском развития серьезных заболеваний.
Американская фармацевтическая компания Pfizer 5 ноября опубликовала заявление, в котором сообщается, что ее экспериментальная таблетка COVID-19 снижает риск госпитализации и смерти пациентов из группы риска.
Об этом идет речь на сайте компании.
Согласно результатам исследования, экспериментальная таблетка Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти на 89%, если принимать ее в течение трех дней после появления симптомов.
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что данные свидетельствуют о том, что лечение на основе таблеток Paxlovid, если будет разрешено, может "устранить до девяти из десяти госпитализаций". Однако эксперты по инфекционным болезням предупредили, что эти результаты предварительные. Также они подчеркнули, что эти таблетки не являются заменой вакцины – это, безусловно, самый безопасный и эффективный способ снизить риск госпитализации с COVID-19.
"В исследовании приняли участие более 1200 пациентов с COVID-19 с высоким риском развития серьезных заболеваний, принимавших таблетки Pfizer, имели гораздо меньше шансов оказаться в больнице по сравнению с людьми, которые получали таблетки плацебо. Ни один из людей, получавших настоящие таблетки, не умерли, но 10 человек, получавших таблетки плацебо, умерли", — говорится в прессрелизе Pfizer.
Отметим, Британия первой в мире одобрила применение первых таблеток для лечения коронавирусной болезни молнупиравир. Производство также американской компании – Merc. Однако лечение болезни таблетками от Merck снизило риск госпитализации и смерти всего на 50%.
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