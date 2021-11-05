Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID-19 предотвращает госпитализацию и смерть на 90%

Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID-19 предотвращает госпитализацию и смерть на 90%

В исследовании приняли участие более 1200 пациентов с COVID-19 с высоким риском развития серьезных заболеваний.

Американская фармацевтическая компания Pfizer 5 ноября опубликовала заявление, в котором сообщается, что ее экспериментальная таблетка COVID-19 снижает риск госпитализации и смерти пациентов из группы риска.

Об этом идет речь на сайте компании.

Согласно результатам исследования, экспериментальная таблетка Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти на 89%, если принимать ее в течение трех дней после появления симптомов.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что данные свидетельствуют о том, что лечение на основе таблеток Paxlovid , если будет разрешено, может "устранить до девяти из десяти госпитализаций". Однако эксперты по инфекционным болезням предупредили, что эти результаты предварительные. Также они подчеркнули, что эти таблетки не являются заменой вакцины – это, безусловно, самый безопасный и эффективный способ снизить риск госпитализации с COVID-19.

"В исследовании приняли участие более 1200 пациентов с COVID-19 с высоким риском развития серьезных заболеваний, принимавших таблетки Pfizer, имели гораздо меньше шансов оказаться в больнице по сравнению с людьми, которые получали таблетки плацебо. Ни один из людей, получавших настоящие таблетки, не умерли, но 10 человек, получавших таблетки плацебо, умерли", — говорится в прессрелизе Pfizer.

Отметим, Британия первой в мире одобрила применение первых таблеток для лечения коронавирусной болезни молнупиравир. Производство также американской компании – Merc. Однако лечение болезни таблетками от Merck снизило риск госпитализации и смерти всего на 50%.

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