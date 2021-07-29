Pfizer заявила, что эффективность ее COVID-вакцины снижается до 84% через полгода

Pfizer заявила, что эффективность ее COVID-вакцины снижается до 84% через полгода

Действенность разработки Pfizer снижается в среднем на 6% каждые два месяца.

Эффективность вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech, снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

Об этом со ссылкой на заявление генерального директора Pfizer Альберта Бурлу сообщает CNBC.

Отмечается, что согласно данным нового исследования компании, в котором приняли участие более 44 тысяч человек из США и других стран, действенность препарата снижается в среднем на 6% каждые два месяца.

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"Хорошая новость заключается в том, что мы очень, очень уверены в том, что третья доза, бустер, повысит иммунный ответ до уровней, достаточных для защиты от варианта "Дельта", — отметил Бурла.

По его словам, в Pfizer до середины августа планируют официально предоставить регуляторам США данные о преимуществах третьей дозы их COVID-вакцины.

Заметим, что Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и Всемирная организация здравоохранения сейчас не рекомендуют ревакцинацию от коронавируса из-за нехватки данных.

Ранее президент научно-исследовательских и медицинских исследований Pfizer Микаэль Дольстен заявлял, что после введения добровольцам третьей дозы, уровень антител к коронавирусу в их организме подскочил в 5-10 раз по сравнению с показателями, которые наблюдались у привитых после второй инъекции.

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