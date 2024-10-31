Пхеньян просит у Москвы ядерные технологии: глава минобороны Южной Кореи

Участие КНДР в войне РФ против Украины увеличивает возможность конфликта на Корейском полуострове.

КНДР просит Кремль предоставить ей передовые технологии, связанные с ядерным оружием, в обмен на помощь в войне против Украины.

Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен, передает CNN.

Он отметил, что Северная Корея, вероятно, требует от России технологии, связанные с тактическим ядерным оружием, а также межконтинентальными баллистическими ракетами.

Кроме того, министр заявил, что развертывание войск Северной Кореей для помощи России увеличит "вероятность начала войны на Корейском полуострове", но это может привести к "эскалации угроз безопасности на Корейском полуострове".

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР готова опробовать межконтинентальную ракету, способную долететь до США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Южная Корея может отправить военных наблюдателей в Украину.

Читайте также: