Пиар-акция не удалась: в России подожгли комиссариат, военком которого агитировал идти убивать украинцев

В Тверской области РФ пытались поджечь военкомат, работник которого агитировал идти убивать украинцев.
Речь идет о военкомате города Конаково, работник которого Юрий Неговора, в июле записывал агитационные ролики с призывом идти на войну против Украины.
Об этом сообщает российское издание "Медуза".
По данным издания, неизвестный поджег военкомат в городе Конаково. Там загорелось окно. Пожар был ликвидирован.
Человека, пытавшегося сжечь российский военкоматЮ разыскивают.
Напомним, в России военный комиссар города Конаково и Конаковского района Юрий Неговор записал видеоролик, где призвал местных согласиться пойти на войну.
Украинцы бурно отреагировали на вид военкома, заметив, что "человек, похожий на смерть, призывает становиться оккупантом и идти умирать в чужую страну".
Это не первый случай, когда в РФ курят военкоматы. В мае было известно о 12 попытках поджога.
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