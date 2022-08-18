Пиар-акция не удалась: в России подожгли комиссариат, военком которого агитировал идти убивать украинцев

В Тверской области РФ пытались поджечь военкомат, работник которого агитировал идти убивать украинцев.

Речь идет о военкомате города Конаково, работник которого Юрий Неговора, в июле записывал агитационные ролики с призывом идти на войну против Украины.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

По данным издания, неизвестный поджег военкомат в городе Конаково. Там загорелось окно. Пожар был ликвидирован.

Человека, пытавшегося сжечь российский военкоматЮ разыскивают.

Напомним, в России военный комиссар города Конаково и Конаковского района Юрий Неговор записал видеоролик, где призвал местных согласиться пойти на войну.

Украинцы бурно отреагировали на вид военкома, заметив, что "человек, похожий на смерть, призывает становиться оккупантом и идти умирать в чужую страну".

Это не первый случай, когда в РФ курят военкоматы. В мае было известно о 12 попытках поджога.

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