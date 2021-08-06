Пихала несмотря на неистовый плач ребенка: американка засунула сына в багажник авто и скрылась

Пихала несмотря на неистовый плач ребенка: американка засунула сына в багажник авто и скрылась

Американка засунула маленького сына в багажник.

В американском штате Колорадо мать грубо затолкала своего маленького сына в багажник автомобиля Chevrolet Malibu, несмотря на то, что пятилетний малыш неистово плакал и сопротивлялся.

Об этом пишет Metro.

Так, очевидцы говорят, что 33-летняя Челси якобы затолкала своего пятилетнего сына в багажник авто, несмотря на то, что он плакал, а прохожий неоднократно говорил ей остановиться. Когда мать закрыла багажник, она остановилась и посмотрела на прохожего, и направилась к водительскому сидению.

Полиция начала искать женщину из-за возможного жестокое обращение с детьми. Впрочем, поиски были утруднены, как сообщается, и мать и сын остались без крыши над головой.

Впрочем, по состоянию на 6 августа, копы уже разыскали мать и арестовали ее. Работники полицейского департамента Пуэбло сообщили, что с мальчиком все хорошо, он находится под наблюдением службы здравоохранения.

Напомним, в Британии в реке нашли мертвым пятилетнего мальчика. В его убийстве подозревают отчима Джона Коула. Матери Логана и 13-летнему подростку также были предъявлены обвинения в препятствовании осуществлению правосудия.

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