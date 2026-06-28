Атака на Россию / © из соцсетей

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Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко считает, что импорт горючего из третьих стран не спасет Россию от кризиса, возникшего из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающему сектору.

Такое мнение он высказал на странице в телеграмм-канале.

По его словам, Россия раньше сама экспортировала почти 5 млн тонн бензина в год, но из-за украинских ударов по НПЗ производство упало примерно на 25%, и с каждым ударом процент будет только расти.

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«Ни один импортный источник не способен закрыть дыру такого размера. Ни у Беларуси, ни у Казахстана нет достаточных резервных мощностей, чтобы поддержать россию в случае ухудшения ситуации. Казахстан производит значительно меньше топлива, чем РФ, и отраслевые источники сомневаются, что объемы возможных поставок существенно изменят ситуацию», — подчеркнул он.

Спасет ли морской импорт горючего

По его мнению, морской импорт не выручит Россию от топливного кризиса. Это может быть только временным решением и вряд ли обеспечит значительные объемы поставок. Причина — логистические трудности, высокие цены, санкционное давление.

«Объемы нефтепереработки упали до фактически самого низкого уровня более чем за два десятилетия. Простаивает около трети мощностей. Дефицит затронул почти треть страны, включая Москву и Санкт-Петербург. И будет только расти. Самое интересное — сезонный пик в России еще впереди, а именно — в августе и сентябре», — предупредил он.



Коваленко считает, что дефицит перерабатывающих мощностей невозможно компенсировать импортом из стран, которые сами зависят от российской нефти как сырья.

«Настроить поток даже из Индии не получится. Короче говоря, пока россия будет тратить горючее на войну, россияне будут без горючего. И это очень повлияет на экономику и все остальные дела в этой недоимперии», — подытожил он.

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Топливный кризис в РФ — последние новости

По данным Института изучения войны (ISW), топливный кризис в России из-за украинских атак вышел на новый уровень: нехватка бензина и авиатоплива заставила Москву отменить ограничения на поставки топлива и импортировать из третьих стран.

Ранее стало известно, что Россия ищет топливо в Казахстане и договаривается о покупке 50 тысяч тонн бензина АИ-92 на фоне дефицита горючего после возникновения нескольких крупных нефтезаводов после успешных атак украинских сил.

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