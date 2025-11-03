Пик заявок на защиту в Швейцарии: страна фиксирует рекордное количество украинцев 18-22 лет

Швейцария / © Associated Press

С начала сентября, после того как Украина разрешила выезд за границу мужчинам 18-22 лет, в Швейцарии заметно увеличилось количество заявлений на получение статуса временной защиты S от этой возрастной группы.

Об этом сообщает Swissinfo со ссылкой на Государственный секретариат по миграции Швейцарии (SEM).

Так, если в конце августа в стране зарегистрировали всего три заявки от мужчин 18-22 лет, то уже в сентябре количество заявлений резко возросло: 33, 77 и достигло максимума 185 в середине октября.

Согласно данным SEM, сейчас мужчины этой возрастной категории составляют около 30% всех заявлений на временную защиту. В последние недели заметна стабилизация, свидетельствующая о возможном конце пика представлений.

Напомним, что в конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы во время военного положения, разрешив выезд мужчинам 18-22 лет.

Напомним, что в украинском консультационном центре в Берлине также фиксируется резкое увеличение количества обращений от молодых мужчин в возрасте 18-22 лет.