ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
559
Время на прочтение
1 мин

Пик заявок на защиту в Швейцарии: страна фиксирует рекордное количество украинцев 18-22 лет

С сентября в Швейцарии резко возросло количество украинских мужчин в возрасте 18-22 лет, подающих заявки на статус временной защиты S.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Швейцария

Швейцария / © Associated Press

С начала сентября, после того как Украина разрешила выезд за границу мужчинам 18-22 лет, в Швейцарии заметно увеличилось количество заявлений на получение статуса временной защиты S от этой возрастной группы.

Об этом сообщает Swissinfo со ссылкой на Государственный секретариат по миграции Швейцарии (SEM).

Так, если в конце августа в стране зарегистрировали всего три заявки от мужчин 18-22 лет, то уже в сентябре количество заявлений резко возросло: 33, 77 и достигло максимума 185 в середине октября.

Согласно данным SEM, сейчас мужчины этой возрастной категории составляют около 30% всех заявлений на временную защиту. В последние недели заметна стабилизация, свидетельствующая о возможном конце пика представлений.

Напомним, что в конце августа правительство Украины изменило правила пересечения государственной границы во время военного положения, разрешив выезд мужчинам 18-22 лет.

Напомним, что в украинском консультационном центре в Берлине также фиксируется резкое увеличение количества обращений от молодых мужчин в возрасте 18-22 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
559
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie