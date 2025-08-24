Алек Лун 6 дней ждал помощи после падения в горах Норвегии / © Pexels

Американский журналист и эколог Алек Лун попал в страшное происшествие во время похода в Норвегию. 38-летний мужчина упал со скалы, сломал ногу и шесть дней выживал в дикой природе без воды и почти без еды.

Об этом сообщает The Washington Post.

В первый день своего четырехдневного похода в национальном парке Фолгефон он оступился и сорвался со склона. В результате падения он получил серьезные травмы: перелом бедренной кости, таза и позвоночника. Также он потерял телефон и большинство запасов пищи.

Злосчастное падение

Придя в себя, Лун понял, что его жена, журналистка Вероника Сильченко, сообщит об исчезновении лишь через несколько дней, когда он не выйдет на связь после запланированного возвращения. Муж почти не мог двигаться, был один, с серьезными травмами и без связи. Ему пришлось пить собственную мочу, сосать кровь из волдыря на руке и есть траву и мох, чтобы выжить.

«Я провел много времени, думая о жене и семье, и о том, как глупо, что я, возможно, умру, потому что мне захотелось пройтись по этому крутому леднику. Пребывание в ловушке на горе дало мне шанс увидеть, о чем я жалел бы, если бы умер», — рассказал Алек.

По словам жены, Алек «буквально одержим Арктикой» и любит ледники, поэтому и отправился в поход к одному из крупнейших ледников Норвегии, чтобы своими глазами увидеть, как он тает из-за изменения климата.

Спасение и последствия

На четвертый день, когда Лун не явился на рейс, его супруга сообщила властям об исчезновении. Началась масштабная поисково-спасательная операция, в которой приняли участие более 50 спасателей Норвежского Красного Креста, собаки, дроны и альпинисты.

На шестой день после падения Алека наконец-то нашли. Его обнаружил экипаж вертолета после того, как он, несмотря на сильную боль, развернул свою красную куртку на палке, чтобы его заметили.

«Я не помню, чтобы мы находили кого-нибудь живого после стольких дней. Поиски не всегда так заканчиваются, но сегодня это произошло», – рассказал BBC Стиг Хоуп, волонтер Красного Креста.

Мужчину эвакуировали в больницу в Бергене, где диагностировали переломы и обморожение ног. Врачи прогнозируют полное выздоровление. Облегченно вздохнувшая жена заявила, что он больше никогда не будет ходить в походы сам.

Что известно о Алеке Луне

Алек Лун является опытным путешественником и климатическим журналистом, ранее работавшим в таких известных изданиях, как The Guardian, The New York Times, The Atlantic, The Nation и BBC. Несколько лет назад он жил в Москве и Стамбуле, а сейчас живет в Лондоне.

Его жена, Вероника Сильченко, тоже журналистка. Согласно профилю The Talent Manager, она работала, в частности, над проектами для Showtime и HBO и материалами, связанными с Россией и Украиной, в частности над документальным фильмом о Владимире Зеленском «Before The Trump Scandal: How Comedian Zelensky Became Ukraine's President (HBO)».

Алек Лун был именно тем журналистам, который 12 лет назад заставил Путина произнести фамилию Навального. До этого кремлевский диктатор выбирал расплывчатые формулировки относительно Навального типа «некоторые люди» или «этот господин».