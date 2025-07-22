Лукашенко встречается с делегацией из Соединенных Штатов в Минске, Беларусь, 21 июня 2025 года. Фото прессслужбы Лукашенко

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Ставший посланником юрист Трампа Джон Коул раскрывает невероятную историю, как Америка достигла освобождения 14 белопускских политических заключенных. Во время поездки в Минск Коулу пришлось пить водку с Александром Лукашенко и говорить тост в его честь.

Об этом он рассказал в интервью Politico.

В издании рассказали историю, как автобус с 14 политическими заключенными с мешками на головах мчался по живописной белорусской сельской местности. Место назначения узникам было неизвестно. Некоторые из заключенных опасались смертной казни. Среди них был оппозиционер Сергей Тихановский.

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Когда автобус приблизился к месту назначения, охранники с белорусского КГБ сняли с их голов мешки, но приказали не поднимать глаз с пола. Машина остановилась в поле недалеко от белорусской границы с Литвой. Дверь фургона отворилась, и их встретили неожиданными словами: «Президент Трамп послал меня, чтобы отвезти вас домой». Человека, который обратился к ошеломленным заключенным, был Джон Коул, один из юристов президента Дональда Трампа, а ныне заместитель специального посланника по Украине.

«Они были напуганы. Открыть эту дверь и дать им осознать, что „Вы свободны“, было довольно поразительным моментом», вспоминал Коул в одном из интервью.

Увольнение не состоялось бы без труда Коула наладить отношения с Лукашенко, в частности во время долгого обеда с тостами и водкой.

Приключения Коула в Беларуси начались со звонка из Государственного департамента в конце апреля со специальной просьбой — был ли он готов поехать в Минск на встречу с Лукашенко. Коул согласился.

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78-летний Коул — прямолинейный юрист с большим стажем, самый известный, пожалуй, тем, что в конце 1990-х помог заключить соглашение с крупными табачными компаниями на сумму 386 миллиардов долларов.

Через несколько дней после звонка Коул и несколько американских дипломатов пересекли границу между Литвой и Беларусью. Они остановились на дороге, чтобы сменить дипломатические номера на обычные с целью избежать внимания.

Они прибыли во Дворец Независимости, резиденцию Лукашенко в центре Минска, которая с ее стеклянным фасадом и наклонной металлической крышей похожа на небольшой терминал аэропорта.

«Он настолько велик, что Том Брэди (игрок в американский футбол — Ред.) не смог бы опрокинуть мяч из одного конца вестибюля в другой», — сказал Коул.

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Во время долгого обеда во дворце Коулу было поручено познакомиться с болтливым белорусским лидером.

Коул и Лукашенко Фото прессслужбы Лукашенко

«Они сказали мне очаровать его. Поболтал с ним, так что я это и сделал. [Лукашенко] заговорил о Государственном департаменте, и я сказал: „Да, все, что они хотят, это бла-бла-бла“, и ему это понравилось», — сказал посланник Трампа.

По мнению Коула, Лукашенко производит впечатление умного и сообразительного человека.

«Он действительно хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами», — считает посланник, добавив, что самопровозглашенный президент, похоже, стремится играть определенную роль в переговорах по войне в Украине.

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В какой-то момент принесли водку — собственный бренд Лукашенко — и начались тосты. Президент Беларуси поднял тост за Трампа. Смит, чиновник Государственного департамента, подтолкнул Коула ответить взаимностью, как это принято в регионе. Коул также поднял свой тост за Лукашенко.

Однако вскоре американец стал беспокоиться о своем желудке.

По мере того, как день продолжался, тостов становилось все больше и хотя о политике говорили мало, мужчины познакомились. Отношения развивались. «Все это было весело», — сказал Коул.

Лукашенко, похоже, был того же мнения. Через несколько часов американская делегация получила то, за чем приехала — власть передала Юраса Зенковича, гражданина США белорусского происхождения, арестованного в Москве в 2021 году и обвиняемого в подготовке переворота против Лукашенко.

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Обсуждение за кулисами продолжалось все лето, и к июню было начато освобождение еще одного заключенного.

Напомним, что в июне специальный представитель президента США Кит Келлог провел переговоры с Александром Лукашенко.

После визита в Минск Кита Келлога из белорусских колоний были освобождены 14 заключенных из разных стран, среди которых главный оппозиционер Беларуси Сергей Тихановский.