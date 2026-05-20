- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
Пила по пять чашек бабл-ти на день: как 23-летней девушке диагностировали рак крови
Девушка заболела лейкемией после того, как годами пила по 5 порций бабл-ти в день вместо воды.
Вьетнамской бьюти-инфлюэнсерце Ан Тай диагностировали лейкемию после нескольких лет нездоровых привычек, в том числе потребление пяти порций бабл-ти в день вместо воды.
Об этом пишет Daily star.
Обстоятельства установления диагноза
Медицинские эксперты Больницы переливания крови и гематологии подтвердили диагноз рака крови после того, как девушка тяжело заболела в результате месяцев хронического истощения. Пока никаких дополнительных медицинских подробностей относительно конкретного типа или стадии лейкемии не обнародовано.
Ан Тай, имеющая 11,3 миллиона подписчиков в TikTok и 611 000 в Instagram, отметила, что решила публично объявить о болезни, поскольку лечению будет мешать регулярной публикации контента. Видео креаторша стало вирусным, набрав более 24 миллионов просмотров в TikTok и большое количество комментариев в поддержку.
Вредные привычки и позиция медиков
Блогерша из Хошимина рассказала, что за три года работы в сети приобрела несколько вредных привычек. Она регулярно не спала до 6 или 7 утра и почти не пила чистой воды, заменяя ее сладкими напитками — матча-лате и около пятью чашками бабл-чая ежедневно.
Также девушка вспомнила, что с подросткового возраста совершила около 15 пластических операций и косметических процедур, среди которых изменение формы носа, челюсти и скул, а также уколы филеров.
«Я думала, что, поскольку я не курю и не употребляю алкоголь, с моим телом все будет хорошо. Я не спала до рассвета, спала весь день и практически никогда не прикасалась к обычной пресной воде», — объяснила Ан Тай.
Блогерша призвала подписчиков следить за здоровьем, ведь молодость не защищает от серьезных болезней. Хотя сама Ан Тай связывает лейкемию со своим образом жизни, врачи отмечают: недосыпание и сладкие напитки не являются причинами рака крови. В то же время, эта история вызвала во Вьетнаме оживленные дискуссии о том, как ежедневные привычки влияют на молодых авторов контента.
Напомним, связь между лишним весом и риском развития онкологии давно доказана, однако новое масштабное исследование показало, что возраст, в котором человек набирает килограммы, играет критическую роль. Причем мужчинам и женщинам эти опасные периоды существенно отличаются.