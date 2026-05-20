Пила по пять чашек бабл-ти на день: как 23-летней девушке диагностировали рак крови

Ан Тай / © dailystar.co.uk

Вьетнамской бьюти-инфлюэнсерце Ан Тай диагностировали лейкемию после нескольких лет нездоровых привычек, в том числе потребление пяти порций бабл-ти в день вместо воды.

Об этом пишет Daily star.

Обстоятельства установления диагноза

Медицинские эксперты Больницы переливания крови и гематологии подтвердили диагноз рака крови после того, как девушка тяжело заболела в результате месяцев хронического истощения. Пока никаких дополнительных медицинских подробностей относительно конкретного типа или стадии лейкемии не обнародовано.

Ан Тай, имеющая 11,3 миллиона подписчиков в TikTok и 611 000 в Instagram, отметила, что решила публично объявить о болезни, поскольку лечению будет мешать регулярной публикации контента. Видео креаторша стало вирусным, набрав более 24 миллионов просмотров в TikTok и большое количество комментариев в поддержку.

Вредные привычки и позиция медиков

Блогерша из Хошимина рассказала, что за три года работы в сети приобрела несколько вредных привычек. Она регулярно не спала до 6 или 7 утра и почти не пила чистой воды, заменяя ее сладкими напитками — матча-лате и около пятью чашками бабл-чая ежедневно.

Также девушка вспомнила, что с подросткового возраста совершила около 15 пластических операций и косметических процедур, среди которых изменение формы носа, челюсти и скул, а также уколы филеров.

«Я думала, что, поскольку я не курю и не употребляю алкоголь, с моим телом все будет хорошо. Я не спала до рассвета, спала весь день и практически никогда не прикасалась к обычной пресной воде», — объяснила Ан Тай.

Блогерша призвала подписчиков следить за здоровьем, ведь молодость не защищает от серьезных болезней. Хотя сама Ан Тай связывает лейкемию со своим образом жизни, врачи отмечают: недосыпание и сладкие напитки не являются причинами рака крови. В то же время, эта история вызвала во Вьетнаме оживленные дискуссии о том, как ежедневные привычки влияют на молодых авторов контента.

