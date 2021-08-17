Пила "волшебное зелье": глава МОЗ Шри-Ланки призывала бороться с коронавирусом колдовством

Теперь Ваннияраччи будет возглавлять Министерство транспорта.

Министра здравоохранения Шри-Ланки Павитру Ваннияраччи в понедельник, 16 августа, сняли с должности за одобрение колдовства для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в январе чиновница оказалась в реанимации после заражения коронавирусом, хотя накануне публично приняла "волшебное зелье", сделанное колдуном.

Кроме того, в ноябре Ваннияраччи вылила в реку горшок "благословенной" воды по совету мужчины, который заявил, что таким образом островное государство с 21 млн населения победит пандемию.

Решение об увольнении министра президент страны Готабая Раджапакса принял на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности от COVID-19.

В то же время Ваннияраччи продолжит работать в Кабинете министров, возглавляя Министерство транспорта. Минздравом же теперь будет руководить Кехелия Рамбуквелле, ранее работавший министром СМИ.

Также читайте Украинцы лечатся от коронавируса ветеринарными препаратами: Голубовская рассказала об опасности

Со вторника на Шри-Ланке запретили проведение свадеб и вечеринок. Кроме того, с 1 сентября правительство запретит государственные церемонии и общественные собрания. Сейчас в стране действует комендантский час. В то же время власти пока отказываются вводить локдаун.

Как сообщалось, президент Венесуэлы заявил о "чудо-лекарстве" от коронавируса и попал в "бан" в Facebook. Николас Мадуро назвал Carvativir, пероральный раствор, полученный из чабреца, "чудодейственными каплями", которые якобы можно использовать против коронавируса в профилактических и терапевтических целях.

Новости недели: коронавирус против антибиотиков – эффективное ли лечение этими препаратами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку